Comet rilancia offerte a più non posso con un volantino che a tutti gli effetti appare essere senza pietà nei confronti delle dirette rivali del settore, gli Extreme Days nascondono infatti riduzioni notevoli su alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

Una campagna promozionale fiume, composta da oltre 35 pagine di sconti, attende coloro che vorranno avvicinarsi sia all’acquisto sul sito ufficiale, che comunque in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Se interessati, indipendentemente dalla location scelta, ricordiamo comunque essere presente il finanziamento a Tasso Zero, condizione essenziale per riuscire a rateizzare il pagamento della cifra dovuta, senza preoccuparsi di eventuali interessi.

Volantino Comet: gli Extreme Days riservano grandissime sorprese

Il volantino Comet riserva grandissime sorprese ai consumatori italiani, proprio perché in grado di soddisfare sia coloro che vogliono acquistare top di gamma, che gli utenti pronti a mettere le mani su terminali decisamente meno costosi.

Il migliore in circolazione resta sicuramente il Samsung Galaxy S20, uno smartphone oggi in vendita a poco meno di 800 euro, ma assolutamente in grado di raggiungere prestazioni complessivamente elevate. Stesso discorso, ma con la limitazione dell’assenza dei servizi Google, per lo Huawei P40 Pro, il prodotto più interessante dell’anno, disponibile con una richiesta forse troppo alta, 1049 euro, considerato il suddetto handicap.

La giusta via di mezzo tra le suddette soluzioni è rappresentata dallo Huawei P30 Pro, oggi a meno di 600 euro, ma considerato il giusto mix di qualità e possibilità di fruire delle applicazioni di Google.