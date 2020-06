Call of Duty: Mobile ha rilasciato la tanto attesa stagione 7 dopo aver posticipato l’uscita. L’ultima stagione arriva con molti cambiamenti, sia in Battle Royale che in Multiplayer. Tuttavia, siamo solo a metà della stagione e ci sono un sacco di nuovi contenuti ancora da scoprire. Tra questi, scopriamo una nuovissima mappa multiplayer chiamata Highrise.

Gli sviluppatori di CoD Mobile hanno annunciato che ‘Highrise’ farà il suo debutto nel gioco molto presto. Tuttavia, non esiste una data ufficiale nella data di rilascio della mappa e dovremo aspettare il rilascio a sorpresa.

Call of Duty: Mobile, arriva una nuova mappa

Nella stagione 7, Call of Duty Mobile ha introdotto una nuova mappa multiplayer già presentata ai fan chiamata Tunisia insieme ad una nuova modalità di gioco ‘Attack of the Undead’. Ora, gli sviluppatori del gioco stanno rilasciando alcuni dettagli sulla prossima mappa di CoD Mobile, ‘Highrise’.

Possiamo sicuramente dire che Highrise sarà una mappa multiplayer diversa da quelle a cui sono abituati i fan. A differenza di qualsiasi altra mappa di gioco, la mappa Highrise sfoggia alti edifici e gru, che consentiranno ai giocatori di eseguire manovre folli. La mappa preferita dai fan è apparsa per la prima volta in Call of Duty Modern Warfare 2; per questo è comprensibile che i giocatori siano entusiasti di scoprire su mobile questa mappa iconica della serie.

Oltre a Highrise, Call of Duty Mobile introdurrà presto il Gulag, una mappa multiplayer 1v1. Come Highrise, anche Gulag non ha una data di uscita precisa ma secondo la tabella di marcia della Stagione 7, Gulag verrà rilasciato a ‘fine giugno’.