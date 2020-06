Dopo aver rilasciato una patch che risolve alcuni problemi minori, gli sviluppatori Infinity Ward e Raven Software hanno annunciato che una modalità “familiare ai giocatori” arriverà su Call of Duty: Modern Warfare questa settimana su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Visto in vari altri giochi di Call of Duty come Black Ops 4 e Modern Warfare 3, la modalità ‘One in the Chamber’ fa il suo debutto in Modern Warfare questa settimana. Grazie ad essa potrai giocare proprio come in passato nei vecchi giochi CoD. Ogni giocatore entrerà in una competizione free-for-all in cui tutti avranno a disposizione un solo proiettile nella loro arma iniziale.

Call of Duty: Modern Warfare, scaricate il nuovo aggiornamento

‘One in the Chamber’ di Modern Warfare, tuttavia, presenta una svolta: l’arma nelle mani dei giocatori viene selezionata casualmente all’inizio della partita. Oltre alla casualità delle armi, i giocatori hanno solo tre vite per raggiungere la vetta della classifica e, ad ogni uccisione, si ottiene un proiettile aggiuntivo.

Sia Modern Warfare che Warzone hanno recentemente ricevuto una patch che ha dato il via all’aggiornamento della stagione 4. Anche se la Stagione 4 presentava un enorme quantità di dati in download su tutte le piattaforme – qualcosa che l’editore Activision sta attualmente cercando di diminuire – ora c’è un modo per eliminare bit e pezzi di Call of Duty per preservare lo spazio sul disco rigido.

La stagione 4 ha introdotto un sacco di nuovi contenuti, come mappe multiplayer, modalità e altro. Mentre Modern Warfare ora include la modalità ‘One in the Chamber’, Warzone riceverà un nuovo gigantesco Deathmatch a squadre 50v50- modalità stile.