Microsoft ha rilasciato un nuovo update che include una correzione per gli utenti di Windows 10 interessati da un brutto bug che impedisce loro di stampare copie cartacee dei loro documenti. Neowin ha scoperto che il colosso della tecnologia ha rilasciato alcuni aggiornamenti separati risolvendo il problema per diverse versioni del sistema operativo.

Purtroppo, ciò significa che Microsoft non ha ancora rilasciato una patch per alcune build di Windows 10. Invece, è ora disponibile una correzione per le versioni 1903 e 1909, nonché per le versioni 1809 e 1803. In ‘Miglioramenti e correzioni’ per tali build, Microsoft afferma che il loro ultimo aggiornamento ‘risolve un problema che potrebbe impedire la stampa di determinate stampanti’.

Windows 10, problema risolto ma non per tutti

Gli utenti dovranno installarli manualmente se non sono ancora disponibili tramite Windows Update, ma possono almeno iniziare a stampare tutto ciò di cui hanno bisogno. Se ricordi, il problema è iniziato dopo che la società ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti di sicurezza per il sistema operativo nel fine settimana. Dopo ciò, alcuni utenti hanno iniziato a segnalare la presenza di un bug che impediva loro di stampare documenti.

Coloro che hanno installato gli aggiornamenti si sono trovati a dover fronteggiare errori che impedivano la stampa di determinate stampanti. Microsoft ha confermato il problema e ha ammesso che riguarda anche le ‘stampanti basate su software’ come la stampa in PDF. Coloro che utilizzano una build di Windows 10 che non ha ancora una correzione, dovranno disinstallare gli aggiornamenti di giugno della piattaforma per poter stampare i documenti.