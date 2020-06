Iliad offre una novità ma solo ad alcuni utenti, ecco cosa cambia

Come Iliad attualmente ci sono pochi i gestori, visto che questa grande azienda è stata in grado di rubare utenti un po’ a chiunque. Anche i grandi colossi come Tim e Vodafone non sono rimasti indenni di fronte alla campagna promozionale promossa in questi ultimi anni dal nuovo gestore proveniente dalla Francia. Attualmente Iliad occupa il quarto posto in pianta stabile, con mire espansionistiche che non puntano a ridimensionarsi.

L’obiettivo era quello di cogliere subito nel segno, e possiamo dire con sicurezza che il gestore ci è riuscito. Ad oggi le sue offerte migliori sono ancora disponibili, e forse è stato proprio quello l’asso nella manica: portare avanti le migliori offerte nel tempo. Attualmente però bisogna anche difendersi dalle campagne promozionali dei gestori rivali, e proprio per questo è arrivata anche una nuova soluzione.

Iliad, sul sito ufficiale sono disponibili ancora le due offerte emblematiche e c’è una grande novità

Anche se in molti non lo sanno, con la Giga 50 sul sito ufficiale è presente anche la Solo Voce. Le solite promo sono infatti disponibili per tutti gli utenti con i soliti prezzi. Entrambe permettono di avere minuti ed SMS illimitati verso tutti, con la prima offerta che offre anche 50 giga. I prezzi sono di 7,99 e 4,99 € per ogni mese e per sempre.

Gli utenti che hanno una delle offerte di Iliad che comprendono navigazione in Internet, potranno inoltre beneficiare di una novità. I vecchi 2GB di traffico dati in roaming sono diventati ufficialmente quattro e anche per chi ha già una promo da diverso tempo.