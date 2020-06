Finalmente possiamo affermare che è ora possibile utilizzare il dispositivo Amazon Echo Auto anche sulle automobili in Italia, anche quelle prive della predisposizione di fabbrica.

Alexa è quindi disponibile a partire da qualche ora anche per tutti i fan italiani che adorano la smart home e quindi anche la smart auto. Il dispositivo si collega allo smartphone del guidatore, sul quale dev’essere installata l’apposita applicazione. Ecco come funziona.

Amazon Echo Auto ora disponibile anche in Italia

Una volta installata l’applicazione sarete liberi di utilizzare Alexa proprio come a casa vostra. Echo Auto è in vendita in Italia da ieri, al prezzo di 59.99 euro. Vi ricordo che Echo Auto è un dispositivo di piccole dimensioni, meno di uno smartphone. Al suo interno ci sono otto microfoni, necessari sia ad ascoltare i comandi vocali dell’utente sia a captare e cancellare il rumore di fondo, che nell’abitacolo di una automobile è veramente molto.

Il dispositivo va alimentato dalla presa accendisigari o da una eventuale porta Usb presente in auto e va collegato all’impianto multimediale del veicolo tramite la presa Aux oppure tramite Bluetooth, se disponibile. E’ possibile portare Amazon Echo Auto da una vettura all’altra, perché per farlo funzionare non serve alcuna procedura di accoppiamento con l’auto: il device si accoppia infatti solo con il telefono, che è il vero centro di comando di questo dispositivo.

La connessione a Internet usata da Amazon Echo Auto, infatti, è quella resa disponibile dallo smartphone e, in caso di ascolto di musica in streaming, ciò potrebbe avere un pesante impatto sul consumo di dati dal piano telefonico. Che dire, sicuramente un dispositivo da non farsi mancare, soprattutto a questo prezzo.