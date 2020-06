L’utilizzo prolungato degli smartphone e dei cellulari può provocare seri danni alla nostra salute. Questi dispositivi, infatti, trasmettono delle radiazioni e radiofrequenze che possono avere diverse conseguenze anche gravi. Secondo l’opinione di molti, infatti, le radiazioni causate dagli smartphone sono addirittura correlate all’insorgere di tumori cerebrali, anche se la comunità scientifica non si è ancora espressa definitivamente in merito a causa dell’assenza di prove evidenti. In ogni caso, la maggior parte degli esperti consiglia di ridurre al minimo l’utilizzo di questi dispositivi.

Ecco alcuni consigli per ridurre l’esposizione alle radiazioni degli smartphone

Nonostante non esistano prove certe della correlazione tra tumori cerebrali e utilizzo eccessivo degli smartphone, diversi paesi hanno avviato alcuni progetti. Il Belgio, ad esempio, ha avviato una campagna preventiva che vieta l’utilizzo di questi dispositivi ai bambini in modo da tenere sotto controllo la loro salute e in modo di prevenire conseguenze negative legate alle radiazioni dei cellulari.

Ma allora cosa bisogna fare per evitare al meglio queste radiazioni, dato che ad oggi è pressoché impossibile non utilizzare lo smartphone?