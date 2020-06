Questo 2020 doveva attestarsi come un anno di passaggio sotto molti punti di vista, in particolare quello tecnologico, infatti doveva essere caratterizzato in particolare dal passaggio al 5G e al DVBT2, di certo due cambiamenti importanti.

Con l’arrivo della pandemia purtroppo però, molti piani dei vari produttori e consumatori sono completamente andati in fumo, dal momento che giustamente l’attenzione globale si è spostata interamente dalle varie branche della ricerca, a quella sanitaria, in modo da arginare il più possibile la diffusione del Coronavirus.

Forse col tempo, si ritornerà a spostare la concentrazione verso la tecnologia e i vari sviluppi in corso, pensando alla pandemia come uno scoglio da lasciarsi ormai alle spalle, al momento possiamo eprò immaginare in base a ciò che già sappiamo come saranno gli smartphone del futuro e cosa di nuovo porteranno.

Come potrebbero essere gli smartphone del futuro

Ovviamente per parlare di smartphone del futuro dobbiamo prendere in considerazione i modelli più innovativi e rivoluzionari, parliamo dei modelli foldable, basati sulla presenza di un display particolare definito plastic OLED e quindi ripiegabile.

I modelli che arriveranno in futuro ovviamente riusciranno a implementare caratteristiche tecniche sempre più performanti, soprattutto dal punto di vista fotografico, da sempre limite maggiore legato all’ingombro dell’ampio display.

Ovviamente a ciò sicuramente verrà unito un design decisamente più accattivante con un a migliore ottimizzazione dei vai sistemi operativi installati a bordo.

Bisogna però tener conto che negli smartphone del futuro, due aspetti fondamentali dovranno essere curati, i quali attualmente stanno allontanando l’utenza, in primis il prezzo decisamente troppo elevato, alle volte equivalente a più stipendi maturati, in secundis l’estrema fragilità, la quale a fronte del costo da corrispondere, di certo non dispone positivamente gli acquirenti.

Non rimane dunque che attendere gli sviluppi e vedere come le varie aziende faranno evolvere gli attuali device negli smartphone del futuro.