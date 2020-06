SONY ha finalmente alzato il sipario sulla sua PlayStation 5, concludendo in bellezza quello che doveva essere un semplice evento dedicato ai titoli next-gen. Quella di ieri, comunque, è stata una grande occasione per capire quali saranno i giochi disponibili sin dal primo giorno di lancio della nuova console, anche se, a dire il vero, i titoli disponibili al Day-One non sembrano essere molti. O almeno non lo sono per il momento.

PS5, i giochi che saranno disponibili al lancio della console

Se alcuni giochi sono stati esplicitamente definiti titoli di lancio, per altri non è stata fornita una vera e propria data di lancio, ma il periodo di disponibilità è quello dell’HOLIDAY 2020, che coincide esattamente con il periodo di lancio di PS5. Dunque, potrebbe darsi che questi giochi siano disponibili sin dal primo giorno del lancio della nuova console, o comunque arrivare poco dopo. Senza perderci in troppe chiacchiere, ecco i giochi che dovrebbero essere disponibili al lancio di PlayStation 5.

Marvel’s Spidar-Man: Miles Morales

Si tratta del sequel di Marvel’s Spider-Man uscito su PS4 nel settembre 2018. Il titolo avrà come protagonista Miles Morales, un giovane ragazzo che combatterà il crimine con i suoi super poteri da uomo-ragno.

Assassin’s Creed Valhalla

Annunciato dalla Ubisoft nel mese di maggio, il nuovo capitolo della serie Assassin’s Creed ci porrà nei panni del vichingo Eivor, nel suo viaggio verso la conquista dell’Inghilterra del nono secolo, terra ostile dove incontrerà la resistenza dei sassoni.

Astro’s Playroom

Si tratta di un platform che sarà disponibile gratuitamente sin dal primo giorno di lancio di PlayStation 5. Nel corso di questa simpatica avventura, si controllerà Astro Bot in quattro mondi basati sulle componenti della console.

Rainbow Six Siege

Ubisoft ha già confermato che questo spara-tutto potrà essere giocato anche sulla console next-gen, dove sarà disponibile sin dal primo giorno di lancio. L’azienda ha anche riferito di star lavorando al multiplayer generazionale, che renderà possibile giocare il titolo anche con amici che eseguono il titolo da PS4.

Outriders

Si tratta di uno “spara-tutto RPG co-op ambientato in un originale, oscuro e disperato universo fantascientifico”, così come descritto dalla People Can Fly.