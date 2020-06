Euronics continua a sorprendere la popolazione italiana con una campagna promozionale veramente interessante, all’interno delle pagine del volantino è possibile trovare una selva di offerte e di sconti con prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario.

La soluzione corrente, tuttavia, presenta una limitazione molto importante, non risulta essere attiva in ogni negozio, bensì sarà fruibile solo ed esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Bruno. Gli acquisti non potranno essere completati online sul sito ufficiale, inoltre, al superamento di una determinata soglia minima di spesa, il cliente potrà richiedere un finanziamento senza interessi, in modo da versare quanto dovuto in comode rate a partire dal mese di Settembre dell’anno corrente.

Volantino Euronics: tantissimi sconti per gli utenti

Al netto delle varie limitazioni indicate in precedenza, la campagna promozionale resta essere molto interessante, perché in grado di racchiudere svariate offerte su prodotti di per sé poco costosi, ma dalla qualità elevata.

Le occasioni migliori si hanno restando entro la fascia dei 300 euro, in particolare infatti si possono acquistare i vari Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, Galaxy A51 a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, LG K51S a 219 euro, Motorola One Zoom a 299 euro o l’ultimo Huawei P40 Lite a 269 euro.

Da segnalare comunque la presenza anche di dispositivi effettivamente appartenenti alla fascia alta del mercato, quali sono ad esempio Galaxy S10 Lite proposto a 589 euro, finendo sui vari Galaxy S20, Motorola Edge et similae.