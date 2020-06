MediaWorld si ricorda degli utenti che ogni giorno cercano indiscutibilmente di acquistare i dispositivi Samsung a prezzi incredibilmente bassi, optando quindi per una campagna promozionale integralmente dedicata. La Samsung Week promette tantissime opportunità per risparmiare, senza comunque doversi minimamente preoccupare dell’esborso finale.

Mentre un volantino MediaWorld fisico è ancora latitante, apprezziamo la scelta dell’azienda di focalizzare la propria attenzione verso un singolo brand, nella speranza comunque di riuscire a garantire al consumatore ugualmente la possibilità di acquistare risparmiando. Segnaliamo ad ogni modo anche la presenza del Tasso Zero su ogni acquisto superiore ai 199 euro, ciò sta a significare che si potrà optare per un finanziamento senza interessi, da ripagare comunque tramite rate fisse mensili.

Volantino MediaWorld: queste offerte sono ancora le migliori

Partiamo subito con l’osservare il mondo degli smartphone, uno dei più richiesti in assoluto. In questo caso MediaWorld non si è assolutamente tirata indietro, riuscendo a scontare Galaxy S20 a 798 euro, Galaxy S20+ a 1028 euro, fino ai più economici Galaxy Note 10 Lite a 469 euro, Galaxy A30S in vendita a 199 euro, per finire poi con Galaxy A51 a 259 euro.

Sempre per quanto riguarda il settore mobile, altrettanto interessanti sono le riduzioni applicate sui tablet, quindi Galaxy Tab A 2019 a 239 euro, Galaxy Tab S5E a 379 euro o anche un Galaxy Tab S6 LTE a 777 euro.

Il volantino MediaWorld naturalmente coinvolge anche altre categorie merceologiche, per maggiori informazioni aprite le pagine che trovate sul sito ufficiale.