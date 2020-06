Dopo quasi tre mesi dal lancio già si può parlare di buoni risultati per WindTre. Il nuovo provider può contare su una vasta copertura del territorio con le sue reti, sia per quanto concerne la telefonia mobile sia per quanto concerne la telefonia fissa.

WindTre e le speciali offerte con minuti senza limiti

L’obiettivo a breve termine del gestore è quello di ampliare il suo numero di clienti. Il rivale per eccellenza in queste settimane non può che essere Iliad con le sue promozioni a costi da ribasso.

Anche WindTre non vuole essere da meno rispetto all’operatore francese ed, a tal proposito, ha lanciato da alcune settimane una nuova iniziativa vantaggiosa: WindTre Go. Quest’offerta si rivolge a tutti gli ex clienti o i nuovi clienti che desiderano attivare una ricaricabile con soglie di consumo elevate e con costi mensili molto contenuti.

Il pacchetto della promozione prevede, infatti, minuti senza limiti per effettuare telefonate sul suolo nazionale più SMS illimitati da inviare a chiunque più 50 Giga per navigare in internet. Il costo dell’offerta è di 5,99 euro ogni mese, un euro in meno quindi rispetto alla Giga 50 di Iliad. A questo prezzo dovranno essere aggiunti esclusivamente 10 euro una tantum per la dotazione della SIM.

La ricaricabile è disponibile solo per nuove attivazioni che comprendono la portabilità della rete da operatore virtuale a WindTre. Per questa ragione, l’iniziativa non può essere attivata online sul sito ufficiale. Gli utenti interessati devono verificare la disponibilità dell’offerta in uno degli store ufficiali sparsi sul territorio nazionale.