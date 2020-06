I rumor riguardanti un nuovo smartphone targato OnePlus si susseguono incessanti. L’azienda infatti sembra ad un passo dal lancio di uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Il nome del nuovo device sarà OnePlus Z ma è come se si trattasse di un “OnePlus 8 Lite”.

Il design è ancora avvolto dal mistero, ma il solito OnLeaks in collaborazione con 91Mobiles ne hanno provato ad immaginare le forme. L’eredità della famiglia OnePlus 8 è evidente e il device manterrà le finiture premium nonostante la fascia diversa.

Grazie alla piattaforma Geekbench, inoltre, possiamo scoprire la dotazione hardware di OnePlus Z. Il device sarà spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 765G con 8 o 12GB di RAM. Inoltre, il Tweet di LeakerBaba ha svelato le altre specifiche. Il display da 6.5 pollici sarà un AMOLED realizzato da Samsung.

Il comparto fotografico posteriore sarà triplo con una fotocamera principale Sony da 48MP affiancata da una lente ultrawide da 12MP e un teleobiettivo da 13MP. Completerà il tutto l’autofocus laser. La fotocamera anteriore invece sarà integrata in un notch tondo al centro del display e sarà da 16MP.

Non mancheranno due tagli di memoria interna, uno da 128GB e uno da 256GB. La batteria sarà da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W. A bordo di OnePlus Z troveremo Android 10 e la OxygenOS 10. Quattro le colorazioni disponibili basate sul nero, blu e bianco e un colore in edizione limitata. Il lancio del device è ancora incerto, ma il leaker sembra convinto che avverrà a luglio, in particolare nella seconda settimana del mese.