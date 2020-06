L’operatore ho Mobile rivolge ai nuovi clienti delle straordinarie offerte low cost, la cui attivazione può avvenire soltanto in relazione al gestore da cui effettuano il trasferimento del numero. Le tariffe sono disponibili a partire da soli 4,99 euro al mese e consentono di ricevere delle ottime quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati.

ho Mobile: offerte a partire da 4,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti!

Ecco le offerte ho Mobile disponibili per i nuovi clienti, come attivarle e le spese da sostenere.

offerta ho. 4.99€, prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti i numeri. L’attivazione può avvenire solo in caso di portabilità da Iliad o MVNO.

offerta ho. 5.99€, prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati in 4G Basic. L'attivazione, anche in questo caso, può essere effettuata soltanto dai clienti Iliad e MVNO che trasferiscono il numero.

offerta ho. 8.99€, prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic. L'operatore rivolge la tariffa ai clienti Kena Mobile e Daily Telecom che effettuano la portabilità e ai clienti che attivano una nuova linea. L'offerta, però, sarà disponibile soltanto fino al 15 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.

offerta ho. 12.99€, prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic. La promozione è dedicata ai clienti Vodafone, Tim, WindTre e Very Mobile.

offerta solo Giga, prevede: 100 GB di traffico dati in 4G Basic ed è disponibile a soli 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro, ma solo per i clienti che procedono con l'attivazione entro il 15 giugno. L'attivazione può essere effettuata da tutti, indipendentemente dall'operatore di provenienza o dall'attivazione di una nuova linea.

I nuovi clienti ho Mobile interessati all’attivazione di una delle seguenti offerte possono richiedere la nuova SIM attraverso il sito ufficiale, e quindi riceverla a casa o ritirarla in una delle edicole convenzionate. E’ possibile, inoltre, recarsi in uno dei 3000 punti vendita e richiedere la nuova SIM direttamente in sede. Si ricorda che l’operatore include nel prezzo tutti i servizi extra e non richiede costi aggiuntivi. Tutti i clienti, infatti, sono tutelati dalle spese impreviste tramite il blocco automatico dei servizi e numeri a pagamento.