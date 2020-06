La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, dopo un anno dall’uscita della terza stagione, ha da pochi giorni rilasciato anche la quarta, della serie TV La Regina del Sud, che fa parte della top ten dei contenuti preferiti in Italia.

Sono infatti tornate dallo scorso 29 maggio 2020 le vicende di Teresa Mendoza nella serie TV “La Regina del Sud”, insieme a tutti gli altri contenuti presentati nel mese di maggio 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix, lanciata lo scorso 29 maggio 2020 la quarta stagione della serie La Regina del Sud

In questa nuova stagione Teresa, interpretata da Alice Braga, ormai trasferita a New Orleans, cercherà di dare un nuovo inizio alla sua vita aprendo nuove attività legali. In questo nuovo percorso troverà non pochi problemi, alcune bande della città le daranno infatti del filo da torcere ed alcune conoscenze del suo passato stanno per fare ritorno.

Vi ricordo che la serie è stata rinnovata per la quinta stagione, ma le riprese sono state interrotte a causa del Covid-19. Ricordiamo inoltre che la serie è tratta dal libro di Arturo Pérez-Reverte, e segue il genere drammatico thriller, tipico degli Stati Uniti. La Regina del Sud è disponibile interamente su Netflix da Maggio 2017. Come anticipato precedentemente, si trova nella top ten dei contenuti preferiti dagli utenti italiani, infatti la serie da anni riserva un’ottima accoglienza e feedback.

Tutti gli utenti che ancora non hanno iniziato la quarta stagione possono gustarsi il trailer ufficiale pubblicato proprio dalla piattaforma. Gli utenti che invece non l’hanno mai iniziata e non hanno un account, possono richiedere un periodo di prova gratuito sul sito ufficiale della piattaforma.