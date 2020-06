Gli smartphone rappresentano, ormai, il centro dell’intrattenimento: sono sempre di più gli utenti che scelgono di affidare le proprie ore di svago a questo dispositivo tascabile, ora giocando, ora ascoltando musica, ora guardando un episodio della propria serie TV preferita.

Per garantire un’esperienza di intrattenimento piacevole ed appagante, le aziende produttrici di smartphone hanno cominciato ad includere tecnologie audio e video di altissimo livello, capaci di raggiungere prestazioni elevate affinché l’utente possa vivere un’esperienza coinvolgente ed avvolgente. Ed è proprio quanto Motorola ha fatto con i suoi due nuovi smartphone top di gamma della famiglia Edge.

Ecco perché Motorola Edge è lo smartphone perfetto per l’intrattenimento

I nuovi spettacolari Motorola Edge incorporano la tecnologia Waves MaxxAudio, portando le performance acustiche degli altoparlanti ad un livello senza precedenti, offrendo un suono forte, ricco, profondo ed equilibrato. Del resto, l’azienda ha vinto un Technical Grammy Award per le sue innovazioni ed è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie professionali per l’elaborazione dei segnali audio digitali.

Guardare un film o l’episodio di una serie TV da Motorola Edge è come se lo si stesse guardano al cinema, o forse persino meglio. Ciò lo si deve anche alla tecnologia MaxxDialog, che enfatizza i dialoghi dei film e delle registrazioni, offrendo un suono più chiaro, mentre la tecnologia MaxxVolume pone in risalto i mix audio. Grazie alla tecnologia Waves MaxxAudio, poi, si può contare su di una regolazione automatica ed ottimale delle impostazioni audio per video, musica, giochi e chiamate, il tutto supportato da un processore digitale audio che analizza e migliora il suono in tempo reale. Infine, il processore digitale audio di Motorola Edge integra tre convertitori audio digitali che convertono il suono digitale in analogico.

Insomma, Motorola Edge è lo smartphone perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo dal design innovativo e dalle prestazioni altissime. Noi, lo abbiamo già provato e abbiamo già avuto modo di apprezzarlo (RECENSIONE). Motorola Edge e Motorola Edge+ sono disponibili in Italia a partire da 699,99€ e 1.199,99€.