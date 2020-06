l programma di fedeltà WinDay, dedicato ai clienti di linea mobile e fissa del brand unico WindTre, propone nuove iniziative per questa prima settimana del mese di Giugno 2020.

Vi ricordo che WinDay è un programma di fidelizzazione gratuito rivolto ai clienti WINDTRE, che offre una serie di sconti e regali per ogni giorno della settimana. Scopriamo i premi di questa settimana.

WindTre: ecco i premi WinDay di questa settimana

Proprio ieri, Lunedì 1° giugno 2020 è stata la giornata dedicata ai premi e ai regali, in particolare, il premio permette di usufruire di uno sconto fino al 50% da sfruttare nello store Livinshop, su una selezione elettrodomestici a marchio De’Longhi, Kenwood e Braun. La promo termina il 14 Giugno 2020, non è cumulabile con altre ed è valida fino ad esaurimento scorte.

Oggi, Martedì 2 Giugno 2020, si tiene WinMartedì che consente di acquistare online una serie di prodotti di diverso genere a prezzo scontato tramite l’e-commerce di WinDay. Tra i vantaggi previsti dovrebbe essere proposta anche l’assicurazione online di YOLO by Zurich Connect con un mese gratuito. Nella giornata di domani, Mercoledì 3 Giugno 2020, sarà possibile partecipare al concorso che permette di vincere sia uno scooter Piaggio modello Liberty 50 colore nero matt, che 3 premi “Ninebot KickScooter MAX G30 – SEGWAY”, dei monopattini elettrici con pneumatici tubeless e luci LED di arresto anteriori e posteriori.

Passiamo poi a Giovedì 4 Giugno 2020, sarà invece il turno del quiz a premi settimanale, che come già raccontato, mette in palio un massimo di 3.000 euro in credito telefonico o sconto in fattura. Vi ricordo che il quiz consiste nel rispondere correttamente a 9 domande a risposta multipla ed è possibile parteciparvi ogni Giovedì dalle ore 08:00 fino alle 23:59 nella sezione WinGiovedì. Si specifica che il quiz sarà nuovamente disponibile Domenica 7 Giugno 2020 in una versione denominata “Speciale Domenica”.

Infine, da Venerdì 5 Giugno 2020, anche per questo weekend ci sarà l’appuntamento con WinCinema, in collaborazione con Chili, che permetterà di ottenere uno sconto del 50% su tutti i film a noleggio, comprese le prime visioni. In precedenza si poteva noleggiare un film e ottenere il secondo noleggio in regalo.