Tra le tante piattaforme streaming che esistono, Netflix rimane imbattuta per numero di utenti e per varietà di programmi. Gli utenti iscritti, apprezzano moltissimo tante delle serie TV che propone ogni giorno. Tra queste, spiccano indubbiamente: Lucifer, The Witcher e Vis à Vis. Ecco le novità di cui siamo a conoscenza su queste 3 serie.

Lucifer una serie che ha fatto molto parlare di sé. Si era infatti fermata alla terza stagione ed era stato deciso di non pubblicare la quarta. Tuttavia i fan, si sono ribellati tramite una campagna chiamata #SaveLucifer. In questo modo sono riusciti a ottenere non solo, la quarta stagione, ma anche la quinta, che sembrava proprio non sarebbe mai stata fatta! Come se non bastasse, è stata recentemente confermata anche una sesta stagione. La data della stagione 5 non è stata ancora comunicata, ma si pensa che il 6 giugno alle ore 6 PM (per mantenere la tradizione di accompagnare l’annuncio con il numero 666), verrà finalmente comunicata.

The Witcher è una serie TV tratta da un videogioco Fantasy che porta il suo stesso nome. Il protagonista è uno stregone, un mutante mercenario chiamato Geralt che uccide mostri in cambio di denaro. La prima stagione è andata in onda nel dicembre 2019. A causa del rallentamento i dovuti alla pandemia, la seconda stagione non arriverà su Netflix prima del 2021.

Vis à Vis è una serie TV thriller grammatica, prodotta in Spagna. La protagonista si trova all’interno di un carcere femminile di alta sicurezza in cui è stata rinchiusa dopo aver commesso una serie di crimini in favore del suo capo. La serie ha già avuto una conclusione, dopo ben quattro stagioni. Tuttavia è stata già comunicata una quinta, nonché una sesta stagione spin-off. Si chiamerà Vis à Vis: El Oasis.