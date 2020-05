Il peggio della quarantena è ormai passato e finalmente è diventato possibile, mantenendo assolutamente tutte le accortezze che la sicurezza richiede, uscire di casa. Nonostante questo però, Netflix rimane un’ottima alternativa a delle serate in cui non è possibile uscire o magari non se ne ha voglia. Anche perché, diciamolo, è chiaro che non tutto è tornato come prima e serve ancora molta attenzione e molta pazienza. Alcune tra le serie più attese del momento, sono senza dubbio You, Tredici e Stranger Things. Ecco tutte le novità di cui siamo a conoscenza.

You, Tredici e Stranger Things, tutto quello che c’è da sapere sui futuri episodi

Parliamo di You. La serie è tratta da l’omonimo libro e racconta la storia di uno stalker assassino che si innamora di una ragazza che diventa la sua ossessione. All’attuale, sono state pubblicate due stagioni e, sebbene non esista una vera e propria conferma di una data d’uscita della terza, rumors affermano che sarà possibile vederla a Dicembre di quest’anno.

Tredici è un teen drama che ha avuto un enorme successo, soprattutto in mezzo al giovane pubblico di Netflix, grazie alle tematiche trattate. La serie parla infatti di bullismo, emarginazione, abusi, ma soprattutto di suicidio. La buona notizia per i fan, è che la quarta stagione e finalmente pronta per uscire e molto probabilmente verrà pubblicata il 5 Giugno prossimo.

Stranger Things è invece rimasta in sospeso. Le riprese della quarta stagione, infatti, erano iniziate poco prima del lockdown che aveva costretto quindi a un’interruzione. Per questa ragione, ci risulta al momento difficile stabilire quando sarà possibile vederla sul piccolo schermo. Alcune serie TV hanno già avuto l’ok per ricominciare a girare, quindi non è da escludere che presto anche questa troupe possa riprendere il lavoro.