Sembra che il gioco Battle Royale Warzone sarà supportato sulle console di prossima generazione che uscirà prossimamente. Taylor Kurosaki di Infinity Ward ha dichiarato a GamerGen che il piano è di supportare il gioco “per un bel po’ di tempo”. Ciò, naturalmente, includerà un rilascio per PlayStation 5 e Xbox Series X.

“So che il nostro piano comprende il supporto di Warzone per un po’ di tempo, quindi non appena i nuovi sistemi saranno disponibili, sono sicuro che li supporteremo”, ha riferito Kurosaki. Ciò significa che, con l’arrivo delle nuove console alla fine di quest’anno, il titolo di Infinity Ward non sparirà.

Call of Duty: Warzone, il supporto si estenderà anche su PS5 e Xbox X

Presumibilmente, Infinity Ward sta pianificando il supporto di Call of Duty anche sulle console di nuova generazione. I due giochi potrebbero essere basati su una tecnologia simile e, naturalmente, condivideranno lo stesso Battle Pass, tra cui armi, oggetti, equipaggiamento e altro. Gli sviluppatori non hanno ancora rilasciato dettagli e, probabilmente, riservano alcune sorprese per i fan.

Non sorprende affatto che Warzone e Modern Warfare arrivino su PS5 e Xbox Series X. Questo perché entrambe le console di prossima generazione supporteranno la riproduzione di titoli della generazione precedente per impostazione predefinita. Resta da vedere se Infinity Ward sta pianificando eventuali aggiornamenti per le console di nuova generazione.

PS5 e Xbox Series X sono attese per il rilascio durante le festività natalizie 2020. Tuttavia, al momento nessuna delle due società ha annunciato un prezzo o una data di uscita per la propria console e aspettiamo ancora dichiarazioni in merito dalle società.