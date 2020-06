Quello del mobile gaming è un fenomeno in forte crescita, ed all’introduzione nel mercato di giochi sempre più sofisticati, complessi e competitivi, le aziende produttrici di smartphone hanno risposto con il lancio di dispositivi sempre più potenti, che consentano al giocatore di vivere un’esperienza di gioco al massimo delle prestazioni, rendendolo più competitivo ed aumentando, in questo modo, le sue probabilità di successo e di vittoria.

Ed è così che negli ultimi anni abbiamo assistito al lancio di numerosi smartphone “da gioco”, ovvero di smartphone pensati principalmente – e non esclusivamente – per i gamers, che necessitano di tecnologie più potenti per poter eccellere nel gioco, e dotati di alcune funzionalità programmabili, così che l’utente possa impostare la propria esperienza ed ottenere il massimo del supporto dal proprio dispositivo. Queste stesse caratteristiche, però, rendono i gaming-phone anche la soluzione perfetta per l’utente più esigente e non necessariamente appassionato di videogiochi. Questi smartphone, infatti, offrono delle prestazioni eccellenti indipendentemente dal tipo di utilizzo ed un comparto multimediale straordinario, per vedere film, serie TV ed un qualsiasi altro tipo di contenuto su di uno schermo ad alta risoluzione.

Nubia RedMagic 5G è il miglior gaming phone di sempre

Ultimo arrivato nel mercato degli smartphone “da gioco” è il RedMagic 5G di Nubia e, a nostro avviso, è anche il miglior smartphone del settore. Nubia RedMagic 5G, infatti, dispone di una serie di caratteristiche e funzionalità che lo rendono di gran lunga superiore ai suoi competitors. A partire dallo schermo.

Questo è il primo smartphone ad essere dotato di uno schermo AMOLED eSports da 6,65 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che garantisce reazioni più rapide e performance di gioco migliori, oltre ad animazioni fluide e cristalline. Da questo punto di vista, Nubia RedMagic 5G è il pioniere della tecnologia dei 144 Hz e non ha rivali: tanto per citare alcuni degli smartphone da gioco più recenti, ASUS Rog Phone II dispone di un refresh rate di 120 Hz, mentre Xiaomi Black Shark 3 Pro si ferma ai 90 Hz.

Grazie alla compatibilità con le Reti di quinta generazione ed al supporto al dual-mode SA + NSA, i giocatori possono godere di una connessione più veloce e stabile, mentre il SoC Qualcomm Snapdragon 865 garantisce prestazioni eccellenti in qualsiasi scenario, dal semplice uso social alle sessioni di gaming più intense, e permette di eseguire rapidamente anche le app ed i giochi più pesanti. Il tutto è accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Insomma, quanto basta (e forse più) per ospitare i propri giochi e file preferiti.

Non solo sessioni di gaming al massimo delle prestazioni, ma anche durevoli! Il dispositivo implementa una grande batteria da 4.500 mAh che garantisce un utilizzo prolungato e sessioni di gioco intense. RedMagic 5G supporta la ricarica rapida a 55 W, ma il caricabatterie non è incluso nella confezione e dovrà essere acquistato separatamente.

Se vogliamo prendere in considerazione le tecnologie e le funzionalità progettate appositamente per garantire la migliore esperienza di gioco in assoluto, Nubia RedMagic 5G offre diverse chicche per i gamers. Anzitutto, l’algoritmo Touch Choreographer è stato costruito per compensare automaticamente i frame rate di gioco e garantire stabilità, così che il giocatore possa sempre contare su di una esperienza fluida ed ultra-reattiva.

In secondo luogo, lo smartphone è dotato di tecnologia Active Liquid-Cooling with Turbo Fan 3.0, un sistema che combina un avanzato sistema di raffreddamento a liquido con una ventola turbo. In questo modo, il dispositivo non raggiunge mai temperature troppo elevate. Questo sistema agisce, infatti, affinché la temperatura della CPU scenda fino a 18° C impedendo al testo stesso che lo smartphone si surriscaldi troppo durante la ricarica. In altre parole, Nubia RedMagic 5G garantisce tempi di ricarica più brevi e una minore dissipazione del calore durante il ciclo di ricarica.

Infine, ma non meno importante, la presenza di due tasti trigger personalizzabili che aggiungono nuovi pulsanti di gioco, per una esperienza non solo migliore ma anche più smart. Questa è una funzionalità molto importante per i giocatori che desiderano essere più competitivi ed avere maggiore possibilità di vittoria. Una volta impostati i tasti trigger, infatti, si può usufruire di uno spazio di visualizzazione molto più ampio, dal momento in cui i comandi sul display possono essere sostituiti con pulsanti fisici disposti su uno dei bordi dello smartphone, evitando che l’utilizzo delle dita possa ostruire importanti aree del display. Un esempio? In un titolo spara-tutto, è possibile sostituire il comando Mira con il tasto L e il comando Spara con il tasto R. Così facendo, non solo si libererà più spazio di visualizzazione sullo schermo, ma si potrà anche aumentare le proprie performance. Questi, combinati ad un touch sampling rate di 300 Hz, possono assicurarti delle azioni molto più rapide rispetto a quando si gioca toccando lo schermo. In altre parole, se stai giocando a PUBG, riuscirai ad uccidere i tuoi nemici molto più in fretta ed a regnare in partita.

Un’altra feature dedicata esclusivamente al gaming è la Game Space 2.1, l’area in cui vengono raccolti tutti i giochi presenti sullo smartphone, a mo’ di libreria, ed in cui è possibile modificare alcune impostazioni e monitorare le prestazioni dello smartphone durante le sessioni di gioco.

Nubia RedMagic 5G è disponibile nella variante Eclipse Black al prezzo di 579 euro con 8 GB di RAM e 128 GB di ROM; ed al prezzo di 649 euro nella variante Pulse con 12 GB di RAM e 256 GB di ROM. Il pre-ordine della versione Hot Rod Red di RedMagic è disponibile dal 1 giugno all’8 giugno 2020. L’1% delle vendite ricavate dai pre-ordini di Hot Rod Red sarà donato a Child’s Play, un’organizzazione di beneficenza no-profit. RedMagic Hot Rod Red sarà disponibile nella versione 8GB+128GB al prezzo di 579 euro. Puoi acquistare il tuo nuovo potentissimo smartphone da gioco e scoprire maggiori informazioni a riguardo direttamente dallo shop Online dell’azienda.