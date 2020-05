Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro sono finalmente disponibili per il mercato europeo. Black Shark 3 può essere pre-ordinato sul sito ufficiale Black Shark a partire da adesso. Per la variante Pro, occorrerà attendere il mese di giugno.

Gli smartphone della serie Black Shark 3 sono i primi gaming-phone a supportare le reti 5G, portando l’esperienza di gioco ad un livello superiore, grazie ai vantaggi offerti da questa nuova tecnologia, quali bassa latenza e velocità di connessione altissime. In aggiunta, il SoC Qualcomm Snapdragon 865 garantisce delle prestazioni eccellenti in qualsiasi scenario, dal semplice uso social alle sessioni di gaming più intense, mentre l’innovativo sistema di raffreddamento a liquido fa in modo che lo smartphone non raggiunga temperature troppo elevate e continui a lavorare in modo fluido e stabile.

Performance elevate ma soprattutto durevoli, grazie alla super batteria da 4.720 nel caso di Black Shark 3, e di 5.000 mAh nel caso della variante Pro. Con la frequenza di aggiornamento al tocco a 270 Hz, gli smartphone hanno la più bassa latenza di tocco dello schermo di 24 ms al mondo. La sensibilità dello schermo e la bassa latenza consentono reazioni più rapide e performance di gioco migliori. I dispositivi dispongono anche di alcuni triggers personalizzabili.

Altre caratteristiche e prezzi

Tra le altre caratteristiche, ricordiamo che Black Shark 3 dispone di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, mentre Black Shark 3 Pro sfoggia uno schermo di dimensioni superiori da 7,1 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Black Shark 3 e 3 Pro condividono la stessa configurazione a tripla fotocamera, composta da un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP e una lente da 5 MP per l’effetto bokeh.

Per quanto riguarda i prezzi, Black Shark 3 nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna sarà in vendita a 599 euro; la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, invece, al prezzo di 729 euro. Black Shark 3 Pro sarà in vendita a partire dal mese di giugno al prezzo di 899 euro nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna.