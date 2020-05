Expert raccoglie all’interno del proprio nuovo volantino offerte davvero molto interessanti, se non addirittura uniche nel proprio genere, in grado di convincere i consumatori di ogni età ad acquistare prodotti di tecnologia di ultima generazione.

Se fino ad ora vi eravate abituati alle campagne promozionali delle dirette concorrenti, quali Euronics e Trony, riservate ad un pubblico decisamente più stretto, data la regionalità delle stesse. Finalmente possiamo parlarvi di un volantino accessibile indistintamente dalla provenienza, con possibilità di accedervi anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. In questo caso le spedizioni sono da considerarsi completamente gratuite al superamento di una determinata soglia minima di spesa, consigliamo ugualmente di verificare prima di completare l’acquisto.

Expert: volantino senza limiti, tantissime offerte per gli utenti

Expert cerca di accontentare un po’ tutti con un volantino che in parte non ha rivali, poiché in grado di convogliare al proprio interno prezzi bassi sulla maggior parte dei prodotti in commercio. Osservando da vicino il settore degli smartphone non possiamo che apprezzare la presenza di due piccole chicche, quali sono Huawei Nova 5T e Xiaomi Mi Note 10.

Nel primo caso parliamo di un terminale lanciato nel corso del 2019 ad un prezzo base di poco meno di 500 euro, oggi l’utente lo può acquistare a 299 euro, godendo nel contempo di buonissime prestazioni complessive e di un’estetica senza eguali.

Lo Xiaomi Mi Note 10 è invece il terminale di maggiore spicco per rapporto qualità/prezzo, gli utenti lo pagano 499 euro circa e godono comunque di prestazioni fotografiche davvero interessanti.

Le offerte del volantino Expert le trovate elencate nel dettaglio qui sotto, tra le pagine inserite come galleria fotografica.