Vodafone, spettacolare offerta da non perdere per gli utenti che vogliono avvicinarsi al mondo dell’azienda in red, tutti possono effettivamente richiedere l’accesso alla Special 50 Digital Edition, una promozione che è in grado di riservare l’accesso a 50 giga di traffico dati al mese a basso prezzo.

Esattamente come avremmo immaginato, la suddetta soluzione non risulta essere accessibile indistintamente dalla provenienza, ma è riservata esclusivamente ai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale. La portabilità, come in tutte le operator attack, è obbligatoria con acquisto della nuova SIM ricaricabile; il costo iniziale da sostenere non è particolarmente elevato, corrisponde esattamente a 10 euro, senza vincoli contrattuali o altre limitazioni particolari.

Passa a Vodafone: la promozione è stupenda

La Special 50 Digital Edition di Vodafone è indiscutibilmente una promozione veramente interessante, a partire proprio dal bundle messo a disposizione del consumatore, si potrà infatti accedere a 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire poi su SMS infiniti da inviare ad ogni numero in Italia.

Ciò che la rende particolarmente intrigante è proprio il prezzo finale di vendita, corrispondente a soli 7 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM collegata. In fase di attivazione potrebbe venirvi proposto il pagamento tramite conto corrente, ricordate comunque che non sarà obbligatorio, ma potrete considerarlo solamente un plus per non essere costretti mensilmente ad effettuare la ricarica necessaria per ovviare al canone.

La richiesta della promo può essere presentata direttamente nei punti vendita sparsi sul territorio.