Droni misteriosi a Norwich: spuntano di notte alle finestre delle case

Droni misteriosi che volano nel cuore della notte, sempre più vicini alle finestre delle case: è quello che sta succedendo da qualche tempo a Norwich, cittadina del Connecticut, dove diversi residenti hanno cominciato a segnalare avvistamenti che hanno fatto salire la tensione nel quartiere. Le testimonianze parlano di velivoli di una certa dimensione, che si spingerebbero fino a pochi metri dalle abitazioni.

Cosa sta succedendo nel quartiere di Norwich

Le segnalazioni arrivano da più persone che vivono nella stessa zona, e raccontano tutte una storia simile. Questi droni compaiono quando ormai è buio, si muovono in modo silenzioso e in alcuni casi si avvicinerebbero parecchio, arrivando addirittura davanti alle finestre delle case. Una situazione che, com’è facile immaginare, ha lasciato più di qualcuno con la sensazione di essere osservato dentro casa propria.

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Chi abita lì descrive una scena che ha poco di rassicurante. Non si tratta di piccoli giocattoli telecomandati, ma di apparecchi di dimensioni rilevanti, abbastanza grandi da farsi notare anche al buio. E il fatto che si avvicinino così tanto alle abitazioni, e soprattutto di notte, è proprio l’aspetto che preoccupa di più gli abitanti del quartiere.

Le indagini e l’identità sconosciuta dei piloti

Sul caso si è mossa la polizia, che ha avviato accertamenti per cercare di capire chi ci sia dietro questi voli notturni. Al momento, però, l’identità di chi pilota questi velivoli rimane un mistero. Nessun nome, nessuna spiegazione, nessun motivo apparente che possa giustificare la presenza di questi mezzi davanti alle case quando tutti dormono.

La cittadina di Norwich, nel Connecticut, si ritrova così a fare i conti con un fenomeno che mescola curiosità e inquietudine. Da un lato c’è chi vorrebbe capire se dietro a tutto questo ci sia qualcuno che semplicemente si diverte a giocare con la tecnologia, dall’altro c’è chi teme intenzioni meno innocenti, magari legate al tentativo di spiare ciò che accade all’interno delle abitazioni. Per ora gli inquirenti continuano a raccogliere le testimonianze dei residenti e a verificare le segnalazioni che arrivano dal quartiere. La speranza di chi vive in zona è che le indagini portino presto a un nome, o quantomeno a una spiegazione che possa restituire un po’ di tranquillità a chi, in questi giorni, fatica ad addormentarsi pensando a quei velivoli che ronzano nel buio.