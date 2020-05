Nelle prossime settimane Vivo presenterà ufficialmente la famiglia X50 composta da due device. La versione base sarà affiancata da X50 Pro che proprio in queste ore è stato oggetto di alcune indiscrezioni.

Secondo le ultime novità, sembra che Vivo X50 Pro sarà il nuovo camera phone del brand grazie ad alcune soluzioni molto interessanti. Il gruppo infatti ha presentato un teaser ufficiale per il device che mostra le principali feature. Tra queste spicca in maniera evidente il comparto fotografico pensato per un uso quasi professionale.

Vivo X50 Pro avrà un comparto fotografico unico

Le fotocamere scelte per Vivo X50 Pro hanno un design particolare per una precisa scelta progettuale. In questo modo è possibile offrire una stabilizzazione ottica degna di un gimbal. La fotocamera principale sarà la Sony IMX598 da 48 megapixel a cui si affianca una Samsung S5K3L6 da 13 megapixel. Il teleobiettivo è un OmniVision da 8 megapixel con zoom a 2x o 3x zoom ed infine trova spazio anche un sensore Hynix Hi-846 da 8 megapixel. La fotocamera frontale è una Samsung GD1 da 32 MP inserita all’interno di un notch tondo.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, al momento il Vivo X50 Pro è avvolto dal mistero. Infatti solo l’hardware del “fratello minore” ha subito alcuni leak, ma non si sa nulla della versione Pro.

Ricordiamo che Vivo X50 sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6.56 pollici con risoluzione FHD+ e pannello con refresh rate a 90Hz. I lati del display saranno arrotondati conferendo un design waterfall. Per quanto riguarda il SoC, sulla versione base troverano il Qualcomm Snapdragon 765G. La batteria sarà da 4315mAh e sarà presente anche il jack da 3.5mm. Sicuramente per la variante Pro possiamo aspettarci un miglioramento di queste specifiche che sembrano già interessanti.