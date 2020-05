Nella seconda metà dell’anno Huawei lancerà la nuova famiglia Mate 40. Gli analisti si aspettano una presentazione verso settembre, come ormai avviene da qualche anno. Nonostante si inizi a parlare del nuovo flagship del produttore cinese, al momento le informazioni a disposizione sono molto limitate.

Si tratta per lo più di indiscrezioni che cercano di tracciare le principali specifiche dei Mate 40. Stando ad un nuovo rumor lanciato dall’utente Twitter Rodent950, la principale novità della famiglia sarà il SoC. Infatti, Huawei equipaggerà i device con il microprocessore Kirin 1000 realizzato da TSMC.

Questo SoC sostituisce il Kirin 1020 anticipato in alcuni rumor precedenti. Il processo produttivo del Kirin 1000 sarà a 5nm e andrà a sostituire il Kirin 990, attuale top di gamma dell’azienda. Anche questo processore sarà compatibile con le reti 5G.

Mate 40 series use 5nm K1000 soc manufactured by TSMC.

Samsung also started to build 5nm production lines.