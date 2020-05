Spostarsi con agilità senza preoccuparsi del parcheggio è diventato possibile e alla portata di tutti. Grazie al nuovo decreto intento ad incentivare anche la mobilità sostenibile, gli italiani hanno difronte loro un’occasione incredibile ossia quella di poter acquistare una bici o un monopattino elettrico ad un prezzo conveniente, ma soprattutto agibile a giovani e adulti.

Attraverso la forma di rimborso e successivamente di sconto diretto, tutti gli interessati possono già da ora accedere a tale bonus: scopriamo in che modo.

Bici e monopattini elettrici: come funziona lo sconto, chi può richiederlo?

In apertura di discorso è subito giusto partire con una premessa: purtroppo lo sconto non potrà essere richiesto da tutti i cittadini, ma bensì solo da coloro che abitano in una città con almeno 50000 abitanti. Al fine di percepire il rimborso, inoltre, sarà altresì necessario aver raggiunto la maggiore età.

Per ciò che concerne il funzionamento del bonus mobilità, invece, sappiamo che lo stesso può rimborsare la spesa del 60% e fino ad un tetto massimo di 500 euro.

Come richiederlo? Visti i lavori in corso, attualmente il bonus funziona su rimborso. Attenzione però: al momento dell’acquisto sarà necessario richiedere la fattura altrimenti non si potrà beneficiare di alcuna detrazione.

Presto, invece, verrà istituito un portale web al quale si potrà accedere grazie allo SPID (identità digitale) e sarà possibile effettuare l’acquisto già comprendente del bonus. Non è ancora chiaro quando tale portale diventerà disponibile online, in ogni caso il provvedimento dovrà prima essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e un periodo di vacatio legis dovrà verificarsi.