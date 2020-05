Ultimo giorno di validità di un volantino Unieuro destinato sicuramente a far parlare di sé, proprio per la grandissima capacità dell’azienda di convogliare entro poche pagine le migliori offerte e promozioni del momento, sia per quanto riguarda il mondo degli smartphone, che della tecnologia generale.

Con Unieuro non si scherza, da sempre è in grado di proporre tantissime offerte e promozioni di alto livello, facendo tremare le dirette rivali del settore della rivendita. La soluzione corrente, in scadenza nella giornata odierna, risulta essere fruibile sia nei punti vendita che online sul sito ufficiale, con spedizioni a pagamento dirette presso il vostro domicilio.

Volantino Unieuro: tutte le offerte da non perdere

Il volantino Unieuro riparte da uno dei prodotti più rappresentativi di tutto il 2019, lo Huawei P30 Pro (il cui degno sostituto è senza dubbio lo Huawei P40 Pro) attualmente in vendita al prezzo finale di 599 euro. L’acquisto è super consigliato, sia per le prestazioni generali, che per la possibilità di fruire dei tanto agognati Servizi Google.

In alternativa, volendo restare entro la fascia dei 200 euro, il nostro consiglio è di puntare verso uno Xiaomi Redmi Note 8T, buonissimo dispositivo in vendita a 169 euro e dalle prestazioni maggiori rispetto al prezzo stesso.

Per scoprire e conoscere da vicino la campagna dovete aprire immediatamente le pagine che trovate qui sotto, ricordate che gli acquisti sono effettuabili anche online, ma sopratutto che è in scadenza oggi, 27 maggio 2020.