Trony sbaraglia letteralmente la concorrenza con il lancio di un volantino assolutamente in grado di coinvolgere i consumatori italiani con prezzi alla portata di tutti, ma soprattutto con offerte incredibilmente interessanti.

La campagna promozionale corrente presenta però una limitazione molto importante, risulta essere accessibile solo ed esclusivamente presso i punti vendita della regione Campania, gli utenti non potranno in nessun modo fruire degli stessi prezzi anche online o altrove sul territorio.

Coloro che avranno invece l’opportunità di dirigersi personalmente, potranno anche richiedere il finanziamento senza interessi, chiamato anche a Tasso Zero. In questo modo non sarà necessario pagare tutto subito, ma si potrà richiedere il dilazionamento con rate fisse versate direttamente dal conto corrente bancario.

Volantino Trony: queste sono le offerte da non perdere

Il volantino Trony non vuole avere rivali sul territorio nazionale, per questo ha deciso di lanciare una serie di sconti e di offerte davvero da capogiro, fermo restando entro una fascia di prezzo non particolarmente elevata, 600 euro.

Il top preso in considerazione è sicuramente lo Huawei P30 Pro, un terminale dalle grandissime potenzialità e caratterizzato dalla presenza dei servizi Google. Attualmente è possibile acquistarlo con un esborso finale di 599 euro.

Molto interessanti sono anche le proposte relative a Huawei Nova 5T in vendita a 299 euro, passando anche per Oppo Reno 2 a 449 euro, oppure più semplicemente l’Oppo A9 2020 a 199 euro.

I migliori prezzi sono riassunti tra le pagine sottostanti.