Comet mette alle strette Euronics e Trony con il lancio di un volantino più unico che raro, tutti gli utenti sono messi sullo stesso identico piano, offrendo loro le stesse possibilità di acquisto, senza differenziazioni in merito a provenienze o regionalità particolari.

Il volantino Comet tanto apprezzato nel nostro articolo può essere fruito direttamente dal sito ufficiale aziendale, in questo caso gli acquisti porteranno però il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (se invece lo farete richiedendola in negozio, non pagherete davvero nulla).

Tutti i codici sconto Amazon e le offerte più pazze della giornata sono disponibili sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: tantissimi sconti per gli utenti

Il miglior terminale che troviamo inserito direttamente all’interno del volantino Comet è sicuramente lo Huawei P30 Pro, un best buy assoluto se confrontato con i nuovi arrivi, ma sopratutto ancora sulla cresta dell’onda data la presenza dei servizi Google al suo interno. Il prezzo di vendita, per la solita versione no brand, è di 599 euro.

Leggermente più economici, ma ugualmente qualitativi, sono Huawei Nova 5T e Huawei P40 Lite; rientrano perfettamente entro la fascia dei 300 euro, e nel secondo caso il sistema si baserà sugli Huawei Mobile Services. Per questo motivo, se legati alle origini di Android, il nostro consiglio è di affidarsi al Nova 5T.

Tantissime altre occasioni ed offerte attendono i consumatori che vorranno avvicinarsi al mondo di Comet, risparmiare è più facile del previsto, vi basterà infatti aprire le pagine e poi recarvi personalmente in negozio.