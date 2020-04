Xiaomi ha appena presentato il nuovo Redmi Note 9, uno smartphone che offre prestazioni elevate ad un prezzo contenuto. Caratteristiche, queste, che da sempre hanno distinto la serie Redmi Note, nonché motivo per il quale ad oggi sono stati venduti oltre 110 milioni di smartphone (della serie) in tutto il mondo.

Redmi Note 9 è dotato di uno schermo DotDisplay da 6,53 pollici protetto senza notch. Lo smartphone presenta, piuttosto, un foro nell’angolo superiore sinistro all’interno del quale è ubicata la fotocamera frontale 13 MP, così da massimizzare le dimensioni dello schermo ed offrire un’esperienza visiva più immersiva.

Sotto la scocca del dispositivo si cela un processore MediaTek Helio G85 con una CPU 2x A75 2.0GHz, 6x A55 1.8GHz e un ARM G52 MC2 con circa 1000MHz e una GPU Manhattan 3.0 a circa 25 fps. Il tutto è accompagnato da 3 GB o 4 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB. Questa configurazione garantisce prestazioni elevate nell’utilizzo quotidiano.

Sul retro di Redmi Note 9 è presente una quad-camera con sensore principale da 48 MP, accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP, un obiettivo macro da 2 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. Lo smartphone è inoltre dotato di una batteria da 5.020 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W.

Redmi Note 9 sarà disponibile in Italia entro la fine di Maggio nelle colorazioni Midnight Grey, Forest Green, Polar White. Configurazioni, prezzi, disponibilità e canali di vendita saranno comunicati nelle prossime settimane. Intanto, ecco la scheda tecnica.

Scheda tecnica Redmi Note 9

Design

• Stylish, symmetrical design

• Rear fingerprint sensor

• Colors: Midnight Grey, Forest Green, Polar White

• Dimensions: 162.3 x 77.2 x 8.9mm

• Weight: 199g

Display

6.53” DotDisplay

• FHD+ display (2340×1080)

• Color gamut: NTSC 84% (typ)

• Contrast ratio: 1500:1 (typ)

• Brightness: 450nit (typ)

• Reading mode 2.0

• TÜV Rheinland low blue light certification

Camera

48MP + 8MP + 2MP + 2MP quad camera

• 48MP wide-angle camera

– 1/2” sensor size

– 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 0.8μm pixel size

– f/1.79, AF, 6P lens

• 8MP ultra wide-angle camera

– f/2.2, FOV 118°

• 2MP macro camera

– AF (2cm – 10cm)

• 2MP depth sensor

13MP in-display front camera

• 1.12μm pixel size, f/2.25, 5P lens

• Face unlock

Performance

• MediaTek Helio G85

– Octa-core CPU, up to 2.0 GHz

– ARM Mali-G52 GPU

– 12nm process technology

• 3GB + 64GB, 4GB + 128GB*

• Expandable storage up to 512GB

Battery and charging

• 5020mAh (typ) battery

• In-box charger 22.5W

• Supports 18W fast charge

• USB Type-C

Connectivity

• IR remote

• 3.5mm headphone jack

• Bluetooth 5.0

• Dual 4G, Dual standby

• 2+1 SIM slot

• GSM: B2/3/5/8

• WCDMA: B1/2/4/5/8

• FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28

• TDD-LTE: B38/40/41(2535-2655MHz)

• Supports multi-functional NFC**