OnePlus continua ad esprimere il suo interesse verso la gaming-community, ed annuncia oggi una importante iniziativa volta ad offrire a tutti i possessori di OnePlus 8 una esperienza di gioco senza precedenti. Dopo aver lanciato il Gaming Bundle, un incredibile kit di gioco che consiste in uno smartphone della serie OnePlus 8 ed i potenti auricolari Bullets Wireless Z, l’azienda ha annunciato una partership con Epic Games, che renderà molto felici i fan di Fortnite, il Battle Royale più popolare di sempre.

Epic Games e OnePlus collaborano per portare Fortnite a 90 FPS su Android

Guidata dal desiderio di Epic Games e OnePlus di portare Fortnite ad un livello superiore sugli smartphone Android, questa collaborazione porta per la prima volta in assoluto un’esperienza di gioco a 90FPS. Con il roll-out attualmente in corso, gli smartphone OnePlus 8 ottengono il frame rate più veloce che sia mai stato disponibile per Fortnite su smartphone. Gli utenti in possesso di uno smartphone OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro possono comunque usufruire di un’esperienza di gioco con un massimo di 60 FPS.

“OnePlus ed Epic Games hanno creato una delle migliori esperienze di Fortnite su mobile. La OnePlus 8 series offre un’esperienza di gioco fluida, ad altissimo frame-rate – difficile da raggiungere anche dall’attuale generazione di console di gioco”, ha dichiarato Pete Lau, Fondatore e CEO di OnePlus. “OnePlus crea i migliori dispositivi per il mobile gaming, grazie al nostro display leader di settore, prestazioni rapide e una user experience progettata pensando ai consumatori che si aspettano altissime performance”.

Ricordiamo, infine, che l’app Game Space di OnePlus può adesso essere scaricata sul proprio smartphone attraverso il Play Store di Google. Oltre a raccogliere tutti i giochi installati sullo smartphone, questo launcher alternativo permette di stabilire una serie opzioni al fine di migliorare la propria esperienza di gioco ed include gli Instant Games, ovvero una serie di giochi che possono essere eseguiti in modo istantaneo sullo smartphone, senza doverli scaricare sullo smartphone.