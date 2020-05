I possessori di uno smartphone OnePlus possono godere di una piattaforma di gioco dedicata che permette loro di accedere a tutti i titoli installati sul proprio dispositivo e di portare l’esperienza di gioco ad un livello superiore, grazie a funzionalità appositamente progettate.

Questa piattaforma prende il nome di Game Space ed al suo interno, oltre ad accedere alla libreria dei propri giochi, è possibile impostare una serie di opzioni al fine di migliorare la propria esperienza di gioco. E’ possibile, per esempio, disattivare la ricezione delle notifiche o della luminosità automatica, o ancora è possibile stabilire se rispondere alle chiamate via speaker quando si sta giocando ed altro. Sugli smartphone OnePlus, il Game Space permette anche di attivare la modalità Fnatic, che ottimizza l’esperienza di gioco concentrando tutte le risorse dello smartphone nel gaming, forzando la chiusura di tutte le app in background.

OnePlus Game Space disponibile su Play Store con nuove funzionalità

Ebbene, adesso Game Space può essere scaricata sul proprio smartphone attraverso il Play Store di Google.

La piattaforma arriva sullo Store del colosso di Mountain View con qualche chicca aggiuntiva. Anzitutto, gli Instant Games, ovvero una serie di giochi che possono essere eseguiti in modo istantaneo sullo smartphone, senza dover scaricare il titolo. Gli Instant Games includono giochi come Microtrip, Mazes & More e Sea Battle. Questi giochi possono essere giocati semplicemente toccando l’apposita icona nell’app Game Space e non richiedono agli utenti di installare i giochi sullo smartphone.

In secondo luogo, il Game Space di OnePlus offre adesso la funzione di Statistiche di gioco, che mostra agli utenti una serie di informazioni sulle proprie abitudini di gioco, come il tempo di gioco, il titolo più giocato e l’utilizzo della batteria.