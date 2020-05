MediaWorld fa paura, fino al 31 maggio sono ufficialmente tornati i Mega Sconti, tantissime riduzioni di prezzo attendono gli utenti che vorranno effettivamente completare acquisti di ogni tipo senza spostarsi da casa, o comunque recandosi personalmente in negozio.

La campagna promozionale è disponibile, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, sia online che nei punti vendita. Coloro che vorranno effettuare un ordine sul sito, va ricordato essere presente una piccola spesa da sostenere per la consegna a domicilio (cosa che non accade se invece viene richiesta la spedizione in negozio).

Volantino MediaWorld: tante offerte per tutti i gusti

Dopo aver apprezzato la scelta di MediaWorld di concentrare una campagna sulle categorie merceologiche maggiormente bistrattate, ecco arrivare una soluzione che riprende quanto effettivamente visto in passato.

Con i Mega Sconti sarà possibile completare acquisti legati alle categorie merceologiche Computer, TV, Audio, Home Cinema, Grandi e piccoli elettrodomestici, nonché Console e PC Gaming. La maggior parte dei prezzi appaiono essere decisamente scontati rispetto ai listini originari, da notare la presenza di innumerevoli giochi PS4/Xbox One di fascia altissima, fortemente scontati, in alcune occasioni anche a meno di 20 euro.

Questa è la qualità di una campagna promozionale che sicuramente attira su di sé l’attenzione dei consumatori nel tentativo di indurre acquisti lontani dai classici smartphone ed accessori. Per conoscerla da vicino consigliamo il collegamento diretto a questo link, la scadenza è fissata al 1 giugno 2020.