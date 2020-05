L’attesa continua essere tanta per gli utenti che usufruiscono di un abbonamento Netflix perché numerose serie televisive devono ancora sbarcare con dei nuovi episodi come, ad esempio, quella di Stranger Things, Tredici, You e tante altre. L’arrivo di questo virus, il Covid-19, ha decisamente stravolto tutti e, fra i tanti settori, anche quello cinematografico ha subito dei forti rallentamenti. Le serie televisive sopra citate hanno dovuto sospendere le riprese per tutelare la sicurezza dell’intera equipe e del cast stesso, ma fortunatamente ci sono alcuni aggiornamenti a riguardo.

You, Tredici e Stranger Things pronte per riprendere a registrare: ecco le ultime novità

La piattaforma di streaming online Netflix dopo diverso tempo di silenzio ha finalmente svelato qualche informazioni in più su una serie in particolare, quella di Tredici. Una fiction molto apprezzata soprattutto per i temi che tratta, temi importanti come il bullismo, il suicidio, gli abusi sessuali e tanto altro. Gli utenti affezionati ai personaggi e alla storia sono tantissimi, e fortunatamente possono guardare la quinta stagione in esclusiva e in prima visione sulla piattaforma a partire dal 5 Giugno.

Purtroppo, però, a non sapere ancora una data precisa è la produzione di Stranger Things. La serie ha sospeso le riprese a causa della pandemia globale e la data d’uscita potrebbe essere rimandata perché gli episodi richiedono numerosi effetti speciali e, dunque, un duro lavoro di post-produzione.

Altre voci da corridoio, invece, rivelano che la terza stagione di You dovrebbe uscire nel mese di Dicembre. Ad oggi non ci sono comunicazioni ufficiali che dichiarano qualcosa in merito alla data d’uscita, ma le riprese della terza stagione hanno subito la stessa sospensione di numerose altre produzioni cinematografiche.