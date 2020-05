Google Pixel 4a è uno dei pochi telefoni che continua a far parlare di sé negli ultimi mesi. Quasi tutti i dettagli – specifiche e caratteristiche previste – sono stati rivelati in un modo o nell’altro. Tuttavia, non si conosce ancora una cosa importante : quando sarà disponibile il telefono?

La data di rilascio del prossimo smartphone di casa Google viene spesso rimandato; l’ultima volta era stato detto che Pixel 4a sarebbe apparso a giugno ma, secondo i recenti rapporti, è stato rinviato a luglio.

Google Pixel 4a, la nuova data sembra essere a luglio

Secondo due tweet, uno di Jon Prosser e l’altro di David Ruddock, il lancio di Pixel 4a è stato rinviato a luglio. Prosser nel suo tweet indica una data precisa, il 13 luglio. Afferma inoltre che “sembra che siano (Google) pronti per la spedizione. La decisione si basa principalmente sull’analisi di mercato. “

Ciò che potrebbe essere davvero scioccante per i fan è che il device sarà un telefono 4G e non 5G come si diceva in precedenza. Questo è ancora una volta indicato da Prosser nel suo tweet, ma può essere sostenuto per validità poiché anche in passato si vociferava una caratteristica simile riguardo al 4G.

Sembra anche che Google rilascerà Pixel 4a nelle tonalità Just Black e Barely Blue. Potrebbe includere un chip Snapdragon 730 accompagnato da 6 GB di RAM + 64 GB e 128 GB UFS 2.1 di memoria interna. Il device supporterà un display da 5,81 pollici con risoluzione 2.340 x 1.080 e frequenza di aggiornamento a 64Hz. La batteria dovrebbe essere da 3.080 mAh e l’OS girerà con Android 10.

Per quanto riguada la fotocamera, Pixel 4a dovrebbe presentare una fotocamera Sony da 12,2 MP con apertura f / 1,73, in grado di registrare video 4K. La fotocamera selfie, invece, sarà da 8 megapixel. Il prezzo del device è ancora sconosciuto.