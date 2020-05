Il nuovo smartphone economico più atteso dell’anno è certamente il Pixel 4a. Lo smartphone realizzato da Google potrà vantare tutte le funzionalità di Android 10 stock ma con un hardware meno spinto dei Pixel 4. Questa scelta permetterà di mantenere inalterata l’esperienza Android ma ridurre drasticamente il prezzo dello smartphone.

Sebbene lo smartphone sia stato più volte oggetto di leak e di anticipazioni, al momento non è ancora stato commercializzato. Tuttavia, sembra che l’attesa sia finalmente giunta al termine. Secondo quanto trapelato da alcuni documenti della divisione tedesca di Vodafone, il lancio è previsto per il 22 maggio. La fonte non ha confermato il prezzo di lancio, ma è possibile che resterà lo stesso del modello precedente, quindi 399 euro.

Ecco tutti i dettagli su Pixel 4a

Inoltre, ricordiamo che il Pixel 4a è conosciuto negli uffici di Google con il nome in codice Sunfish. Proprio questo nome in codice è apparso nel database di GeekBench in queste ore. Grazie a questi test, possiamo confermare la dotazione hardware di Pixel 4A che sarà caratterizzato da un SoC Qualcomm octa-core con frequenza a 1.80 GHz. Al momento non è chiaro quale sia nello specifico il SoC ma possiamo ipotizzare sia lo Snapdragon 730. Completeranno la dotazione i 6GB di memoria RAM e Android 10.

Per quanto riguarda il display, su GeekBench non viene svelato questo dettaglio. Tuttavia, possiamo aspettarci un panello OLED da 5.81 pollici dotato di risoluzione FullHD+. Il display conterrà il punch-hole nella parte superiore sinistra per ospitare la fotocamera anteriore. Il comparto fotografico posteriore invece sarà caratterizzato da un sensore da 12MP e flash LED.