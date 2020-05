Il primo trimestre del 2021 segnerà l’arrivo di un nuovo titolo strano ed intrigante. Grazie a PsyHotel Simulator potremo vestire i panni di “The Boss”, un assassino che ha deciso di gestire un hotel. L’albergo tuttavia, sarà frequentato da clienti altrettanto sinistri e l’istinto da killer del protagonista avrà la meglio.

Infatti, l’obiettivo del gioco non è quello di raggiungere la piena soddisfazione dei clienti, come in qualsiasi tutolo gestionale. L’obiettivo di “The Boss” sarà quello di riuscire a far fuori i clienti nei modi più svariati ed innovativi.

PsyHotel Simulator è un gioco che unisce insieme vari generi. Sarà possibile riconoscere elementi stealth e tattici unici a quelli di un classico gestionale. Il tutto, considerando l’obiettivo del gioco, sarà unito da un’abbondante dose di black humor.

PsyHotel Simulator in arrivo sul PC nel 2021

Il gioco è sviluppato dallo studio indipendente RG Crew mentre il publisher è Ultimate Games. Il debutto avverrà su PC ed infatti è già attiva la pagina su Steam. Tuttavia, sono in fase di sviluppo anche altre versioni tra cui quella per Nintendo Switch e per console next-gen. Purtroppo, però l’edizione dedicata a PlayStation 5 e Xbox Series X non è ancora confermata ufficialmente, quindi bisognerà attendere.

Stando alle parole di Piotr Rycąbel, programmatore capo di RG Crew:”The Boss è per una parte Hitman e per una parte Dexter Morgan. Si tratta certamente di un personaggio inusuale e non convenzionale. L’hotel che dovrà gestire è qualcosa di completamente unico. Abbiamo preso ispirazione per l’hotel da film come The Shining e John Wick ma anche da Arkham, il manicomio proveniente dall’universo di Batman.