Conosciamo bene la quantità considerevole di serie tv e programmi che la piattaforma Netflix è in grado di offrire. Non solo questi programmi sono numerosi, ma sono anche molto diversi e vari tra loro, in modo tale da spingere un pubblico molto variegato a guardarle. tra le serie più apprezzate di questo momento, oggi vorremmo porre l’attenzione su Lucifer, Vis à Vis e The Witcher. queste tre sfere hanno avuto un grande successo il pubblico si domanda se e quando sarà possibile vederne nuovi episodi. Ecco tutto quello che sappiamo.

Serie TV Netflix, che novità ci sono su Lucifer, Vis à Vis e The Witcher

Lucifer è una serie con un passato piuttosto turbolento. al termine della terza stagione infatti, era stata cancellata, con l’intenzione di non trasmettere su Netflix neanche la quarta stagione. Tuttavia, la ribellione dei fan, che hanno tramutato il disappunto in una vera e propria campagna chiamata #SaveLucifer, è riuscita a salvarla, e in seguito a ottenuto persino alla produzione di una quinta stagione e forse anche di una sesta. Non sappiamo ancora quando questa quinta serie uscirà e potrebbe aver subito dei ritardi a causa dell’ emergenza sanitaria. Sappiamo già con certezza però, che questi episodi avranno una durata maggiore rispetto a quelli delle serie precedenti.

Vis à Vis e invece, una serie TV spagnola dal genere thriller drammatico. La storia racconta della donna che si ritrova in un carcere femminile di alta sicurezza, in seguito a dei reati commessi per il suo capo. Questa serie è piaciuta moltissimo al pubblico Netflix, al punto che il 25 settembre 2019, è andata in onda la quarta serie, nonché stagione conclusiva dell’arco narrativo. Ad ogni modo è già prevista una quinta stagione, che però sarà uno spin-off dal nome Vis à Vis: El Oasis.

The Witcher, invece, è una serie TV tratta da un videogioco omonimo. L’ambientazione e i personaggi, sono decisamente fantasy. La storia parla di Geralt, un mutante mercenario, disposta a uccidere i mostri in cambio di denaro. La prima stagione, è andata in onda su Netflix, nel dicembre 2019 e altri due sono state già confermate. Tra emergenza sanitaria e altri problemi, la stagione 2 non è prevista prima della primavera 2021.