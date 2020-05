Per tutti coloro che amano il videogioco Pokemon go, questa è un decisamente una settimana piena di novità. Per chi non lo conoscesse, questo gioco è un free to play, basato sulla realtà aumentata e geolocalizzata con GPS. Il gioco è stato realizzato da Niantic, collaborazione con Game Freak, Nintendo e The Pokemon Company. È disponibile sia su smartphone iOS, che Android.

Pokémon go, ecco quali sono le novità di questi giorni

L’evento che tanto sta piacendo ai fan di questo gioco, è iniziato venerdì 15 maggio. Da quel giorno infatti, i giocatori hanno potuto esplorare la Regione di Hoenn, attraverso i Pokémon Zaffiro, Rubino e Smeraldo. Ma vi spiegami un po’ meglio in cosa consiste l’evento, che durerà fino alle 13.00 di oggi, 22 maggio, esattamente una settimana.

Tanto per cominciare, sono stati attivati i Pokémon della regione di Hoenn, e saranno più facili da trovare allo stato selvatico. Stiamo parlando di Zangoose, Sepiver e Skittye. Inoltre nel Ride, sarà possibile trovare le creature di Hoenn. Dalle uova, da 7 chilometri, usciranno Lotad, Nincada, Skitty, Slakoth, Trapinch, Mawile, Sableye, Clamperl e Feebas. Skitty in particolare, potrà apparire anche in versione cromatica e shiny.

I Pikachu selvatici saranno reperibili in una versione nuova e speciale, in cui indosseranno un cappello a tema Rayquaza. Per poter incontrare i Pokémon della regione di Hoenn, sarà possibile effettuare delle ricerche esclusive sul campo e sarà possibile ottenere delle caramelle dal compagno, nonché la schiusa delle uova nell’incubatrice, alla metà della distanza consueta. Questo evento sta ormai quasi per terminare, ma presto ci aggiorneremo con i prossimi eventi.