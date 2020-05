Microsoft è da sempre una delle aziende principali in ambito tecnologico. Questo 2020 è sicuramente un anno particolare, ma Microsoft non smette di sorprenderci, di seguito alcune delle novità tech più attese quest’anno.

Nuova versione della console Xbox

Il modello di punta della prossima Xbox farà parte della Series X e bisognerà aspettare ancora qualche mese, poiché l’arrivo ufficiale sul mercato è previsto per Natale 2020. Non mancherà il confronto con la concorrenza, soprattutto con la nuova PlayStation 5. La nuova console sarà quattro volte più potente dell’Xbox One X, includerà il supporto in 4K e 8K con una frequenza di 60Fps fino ad un massimo di 120. Il prezzo sarà sicuramente elevato ma in linea con la qualità offerta.

Doppio schermo con Microsoft Surface Duo

Samsung è stata la prima azienda a lanciare un dispositivo con doppio schermo, presentando per la prima volta sul mercato uno smartphone dotato di display pieghevole. Adesso sono numerose le aziende che stanno già seguendo le orme di Samsung. In particolare, Microsoft ha ideato il nuovo Surface Duo con due schermi da 5,6 pollici che si uniscono in unico display da 8,3 pollici.

Tablet e laptop 2 in 1: Microsoft Surface Neo

Anche Surface Neo prevede il doppio schermo come il Surface Duo citato poco fa. Trattasi in questo caso di un ibrido tra laptop e tablet. Una vera e propria rivisitazione di un laptop ultraleggero. Il dispositivo include due display da 9 pollici uniti da una cerniera che permette una rotazione completa a 360 gradi. Sono previsti anche accessori come la tastiera fisica e la penna, indispensabili per sfruttare al meglio questi due prodotti. Arriverà alla fine dell’anno corrente ma non si sa ancora esattamente quando.

Audio Wireless con Surface Earbuds

I nuovi Surface Earbuds tardano ad arrivare, il loro arrivo sul mercato era previsto nel 2019, tuttavia il 2020 sembra l’anno decisivo. Questi auricolari wireless sono una risposta dell’azienda ai celebri AirPods dell’Apple. Dotati di otto ore di autonomia, una superficie touch e del microfono. La custodia garantisce due ricariche prima di dover utilizzare la corrente. Il prezzo al momento è di 249 dollari.

Surface Hub 2X

Il Surface Hub 2X piace a tutti, anche se non è alla portata di chiunque. Sostanzialmente è un computer inglobato ad uno schermo touch di 50 pollici in 4K, una sorta di lavagna interattiva pensata e ideale soprattutto per le aziende. Dispositivo dotato anche di telecamera, penna, e sistema operativo Windows 10X.

Microsoft Office 365 Life

L’azienda ha deciso di lavorare ad un servizio in abbonamento che prende il nome di Microsoft 365 Life. Non si parlerà più di prodotto ma di servizio, con gestore e password, quindi non più solo un insieme di pacchetti inclusi. In base all’abbonamento scelto ci saranno poi ulteriori servizi di cui usufruire.

Surface Book 3 e webcam (rumors)

Non c’è stata alcuna conferma ufficiale per ora, ma entro la fine del 2020 l’azienda dovrebbe rilasciare anche una nuova linea di Surface Book stando ad alcune indiscrezioni. Il Surface Book 3 sarebbe il valido sostituto dell’attuale versione presente sul mercato da circa 3 anni, quindi molto più potente ed innovativo.