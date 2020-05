Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è la storia di Harley raccontata in prima persona, quindi narrata proprio da lei. Da oggi è disponibile acquistarne la versione digitale, anche in risoluzione 4K UHD.

La nuova pellicola potete trovarla su Youtube, Google Play, Apple TV, Rakuten TV, TIMvision, Chili, Microsoft Film & TV e PlayStation Store. Non mancano quindi le piattaforme, più o meno popolari e talvolta ad un buon prezzo, su cui godersi la visione del film. Inoltre, vi ricordiamo che sarà disponibile noleggiare la versione digitale anche su Sky Primafila, Infinity e VVVVID a partire dal 4 giugno. Nel frattempo, sul canale Youtube ufficiale della Warner Bros sono presenti i primi 10 minuti del film. Se siete indecisi sull’acquisto, questi primi minuti potrebbero essere ciò di cui avete bisogno per schiarirvi le idee.

In arrivo la versione digitale di Birds of Prey, da oggi disponibile sulle principali piattaforme streaming

Inclusi nella versione digitale svariati contenuti extra. Tra essi, la modalità vista aerea con scene del backstage e interviste, uno speciale sui costumi e uno dedicato alla iena domestica di Harley. Inoltre, uno sguardo più da vicini a cast e personaggi, con sezioni dedicate alle scene ormai distintive di Harley con i pattini, con riferimenti a Black Mask e degli approfondimenti sulla Funhouse. Presenti anche alcune clip con tutti i bloopers. Margot Robbie è ancora una volta il volto che interpreta la celebre Harley Quinn così come in Suicide Squad e come probabilmente sapete il film è basato su un adattamento dei personaggi della DC Comics.