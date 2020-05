EA e Respawn hanno dato il via alla quinta stagione del loro titolo Battle Royale Apex Legends, rilasciando un aggiornamento che aggiunge un nuovo personaggio. Insieme ad alcune modifiche significative alla mappa del King’s Canyon originale del gioco, diversi personaggi sono stati cambiati.

L’illusore olografico Mirage ha alcuni nuovi trucchi per confondere i nemici poiché ora può controllare a distanza le esche invece di lasciarle correre in linea retta. Durano per 60 secondi e, quando Mirage esegue la sua abilità suprema, il gruppo di esche che viene rilasciato imiteranno ogni sua mossa.

Apex Legends, arriva la stagione 5

Questo cambiamento è stato presentato in anteprima durante un precedente evento speciale Apex chiamato “Dummies Big Day”. Esso ha mostrato ai fan come il team ha organizzato il titolo per i cambiamenti e personaggi futuri. Inoltre, l’abilità di occultamento di Mirage entra in azione quando usa il faro di rigenerazione per riportare indietro un compagno di squadra o quando sta facendo rivivere un alleato abbattuto.

Altri personaggi hanno cambiamenti più piccoli. L’abilità del sonar di Bloodhound si aggiorna più rapidamente e anche il Jump Pad di Octane si ricarica più velocemente. Il robot Pathfinder è stato indebolito e ora la sua abilità di rampino ha un tempo di recupero di 35 secondi.

Insieme alle aree rielaborate nel King’s Canyon, la mappa contiene anche nuove torri di ricarica che possono riempire istantaneamente il contatore finale per ogni giocatore sulla piattaforma. Gli elementi PvE della quinta stagione non sono ancora disponibili. Tuttavia, i giocatori possono già dare il via alla nuova missione di Broken Ghost mentre aspettano il nuovo personaggio Loba e le sue abilità.