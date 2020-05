Una nuova rete WiFi Pubblica si aggiunge alla lista delle possibilità per gli utenti italiani. Mentre si conta sull’azione degli hostpot gratuiti in bar, caffetterie, ferrovie ed aeroporti si ottiene in lasciapassare per Internet a costo zero ed illimitato dopo le ultime novità volute dal Governo.

Nel progetto di un sistema che incentiva la crescita in digitale della nazione il nuovo piano Piazza WiFi Italia punta ad arginare il digital divide regalando la connessione a turisti e residenti all’interno dei Comuni che hanno ricevuto i fondi previsti dal nuovo bando di partecipazione. Ecco come dire finalmente addio a tutti i problemi di TIM, WindTre, Vodafone, Iliad ed MVNO.

Finalmente è arrivata la linea WiFi Gratis per tutti: come funziona e come averla

Lungo tutto l’arco peninsulare italiano si conta una fitta rete di punti di accesso ad Internet che non impongono costi e vincoli di alcun tipo. Con un picco di banda pari a 30 Mbps si conta sull’azione di un network aperto che necessita soltanto di una semplice procedura di registrazione.

Una volta scaricata la nuova app per Android ed iOS è soltanto un attimo prima di andare online senza spese. Si crea un profilo e si usa in tutta Italia anche nell’ipotesi in cui ci si sposti da una Regione all’altra. La procedura di login non va ripetuta.

Ulteriori informazioni circa lo stato dei lavori e la disponibilità degli access point sono reperibili all’interno del sito ufficiale. Qui si trovano tutti i dettagli con tanto di mappa topografica che indica la copertura per il nuovo servizio che dice finalmente basta ai blocchi di connessione per mancanza di credito ed alle offerte 4G che potrebbero aumentare di prezzo.