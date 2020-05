Nonostante manchi soltanto una manciata di giorni all’evento di presentazione ufficiale in streming, l’azienda cinese Realme ha deciso di svelarci in anteprima diverse caratteristiche tecniche del suo nuovo smartwatch, ovvero del nuovo Realme Watch. L’azienda ha infatti postato qualche ora fa numerose immagini teaser ufficiali.

Realme Watch: ecco le caratteristiche principali

Come già accennato, il sub brand di Oppo ha anticipato un po’ i tempi e ci ha rivelato alcuni dettagli del suo nuovo smartwatch tramite alcuni teaser ufficiali. Partendo dal design, il nuovo terminale sarà caratterizzato da un grande display touchscreen a colori. Come è possibile osservare dai teaser, la schermata iniziale del device mostrerà l’orario, la data, le previsioni del meteo e gli ultimi dati del monitoraggio delle attività sportive.

Lo smartwatch a marchio Realme sarà poi disponibile con due tipologie di cinghia, ovvero una classica e una più elegante. Per quanto riguarda le colorazioni del cinturino, sarà dapprima disponibile quella nera e, successivamente, saranno rese disponibili anche altre colorazioni, come il blu, il rosso e il verde.

Come altri device simili, il nuovo Realme Watch sarà in grado di monitorare ben quattordici attività sportive. Non mancherà inoltre la possibilità di monitorare il battito cardiaco e il livello di ossigeno presente nel sangue. Dal punto di vista del software, sul nuovo smartwatch dell’azienda troveremo la possibilità di controllare e interagire con le notifiche di diverse applicazioni del nostro smartphone (come Instagram e Whatsapp). Sarà inoltre possibile utilizzare il device per controllare la fotocamera del nostro smartphone e per controllare i brani musicali da riprodurre.