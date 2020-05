Sono state settimane molto intense per il produttore cinese Realme, dato che ha da poco svelato ufficialmente in Italia i nuovi smartphone di punta, Realme 6 Pro e Realme X50 Pro 5G. Nonostante questo, Realme non si ferma e anzi si appresta ad annunciare altrettanti dispositivi. Nello specifico, l’azienda terrà un evento di presentazione il prossimo 25 maggio ed è molto probabile che, durante questo evento, venga svelato il nuovo Realme Watch.

Nel corso delle ultime ore il CEO dell’azienda cinese, ovvero Madhav Sheth, ha postato un nuovo video teaser riguardante il prossimo smartwatch a marchio Realme. Nel video in questione, viene esplicitamente detto che vedremo questo nuovo device molto presto sul mercato. Siccome l’azienda terrà un evento fra pochissimi giorni, è facile pensare che durante questo evento verrà presentato anche il nuovo Realme Watch.

