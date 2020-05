Come ben sappiamo, negli ultimi anni Netflix ha conquistato l’intero mercato delle serie televisive, attestandosi come il servizio di streaming online più utilizzato in tutto il mondo. Sono molteplici, quindi, le produzioni originali che negli ultimi tempi hanno riscosso parecchio successo fra i clienti del servizio, tra cui, ovviamente, Elite, Suburra, Riverdale e Black Mirror. Scopriamo quindi di seguito cosa accadrà nei prossimi mesi.

Elite, Suburra, Riverdale e Black Mirror: ecco cosa ci aspetta in futuro

Iniziamo con Élite. La serie TV spagnola, come abbiamo potuto notare negli ultimi mesi, ha riscosso parecchio successo fra gli utenti più giovani di Netflix. Di recente la produzione ha rilasciato la terza stagione che, di fatto, ha riscosso parecchio successo, spingendo quindi Netflix ha confermare l’arrivo di una quarta season. Sfortunatamente, però, a causa del recente Lockdown, tutte le riprese per la nuova stagione sono state temporaneamente sospese. Si prevedono quindi dei ritardi sulla data di rilascio.

Continuiamo con Suburra. Eccellenza del panorama Italiano, la serie TV ambientata nella Capitale ha ottenuto milioni di feedback positivi in tutto il mondo. Ad oggi, quindi, i fan sono in attesa del rilascio della terza stagione che, come annunciato da diversi mesi, chiuderà definitivamente l’intera serie. Sfortunatamente non sono ancora chiari i dettagli in merito alla data ufficiale di rilascio.