Eccoci nuovamente parlarvi di Netflix e delle tante serie TV il suo numeroso pubblico ama. Al momento attuale, il catalogo Netflix e uno dei più variegati e quotati che ci siano. La vastità di titoli che la piattaforma ospita, è in grado di attrarre ogni giorno sempre più utenti, rendendola ancora oggi, in mezzo a tutte le nuove piattaforme esistenti, quella con il maggior numero di utenti in crescita, seguita da Disney+. Tra le serie attualmente più acclamate che possiamo trovare al suo interno, abbiamo Riverdale, Suburra, Black Mirror ed Élite. Ecco tutto quello che sappiamo sulle novità di queste serie TV.

Riverdale, Black Mirror, Suburra ed Élite, ecco tutte le news

Riverdale è un teen drama americano composto al momento attuale da quattro stagioni. La più recente è stata pubblicata su Netflix il 9 ottobre dello scorso anno. Tra emergenza coronavirus e altri problemi, non è stata ancora comunicata ufficialmente una quinta stagione, la quale però dovrebbe essere fatta.

Black Mirror è invece una serie futuristica e fantascientifica di produzione Britannica. È composta da 5 stagioni, ciascuna con episodi autoconclusivi e, infine, un episodio di Natale e un film interattivo. Questa serie ha avuto un immenso successo e si pensa quindi a una sesta stagione presto annunciata. Tuttavia, al momento attuale si tratta solo di rumors e non abbiamo nessuna certezza.

Suburra invece è una serie crime italiana, ambientata nella città di Roma. È stata apprezzata moltissimo dal pubblico sia italiano che straniero e i fan attendono con ansia la terza stagione. Fortunatamente per loro, le riprese di quest’ultima erano terminate già prima dell’inizio delle emergenza sanitaria, pertanto presto la vedremo sulla piattaforma. La data d’uscita non si conosce, ma sappiamo già per certo che questa sarà l’ultima stagione della serie.

Élite infine, è un teen-drama spagnolo ambientato a Madrid, in un prestigioso liceo di nome Las Encinas. La serie vanta già 3 stagioni, in cui l’arco narrativo della prima si conclude con l’ultimo episodio della terza. Nonostante quindi, esista una conclusione con l’ultima serie, se ne farà anche una quarta, in cui l’ambientazione rimarrà la medesima, ma cambieranno tutti i personaggi.