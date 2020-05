La notevole vastità del catalogo Netflix, rende al pubblico che segue la piattaforma, estremamente semplice trovare la serie televisiva adatta a sé. Probabilmente è proprio questa ragione per cui vanta di un pubblico tanto numeroso. Tra le serie TV che hanno riscontrato maggiore successo tra il pubblico e di cui si attendono notizie sulle nuove stagioni, ne abbiamo tre, che come minimo comune denominatore, sono di produzione Britannica. Stiamo parlando di After Life, Sex Education e Peaky Blinders e di tutto quello che c’è da sapere sulle prossime stagioni.

After Life, Peaky Blinders e Sex Education, tutte le novità sui prossimi episodi

After Life è una serie ideata e realizzata, nonché viene interpretata da Ricky Gervais, uno dei più noti stand-up comedian di questi tempi. Si tratta di una storia dai toni dramedy e ricca di black humor. La storia racconta della lutto e del cambiamento profondo che un uomo vive, una volta che la moglie ammalatasi di tumore, muore. Lo scorso 24 Aprile, Netflix ha caricato sulla piattaforma, tutti gli episodi della seconda stagione. Per questo motivo, è ancora troppo presto per stabilire se e quando, la terza stagione si farà.

Peaky Blinders invece, è una serie crime, ambientata durante gli anni 30 e che racconta le vicende accadute all’omonima banda criminale. Il protagonista, Thomas Shelby, è interpretato da Cillian Murphy. Le stagioni uscite sono già 5, ma la festa è già in lavorazione e si parla persino di una settima per il futuro.

Ecco invece, Sex Education. Questa serie comedy, delle tinte a tratti più amare, vede il giovane Otis, diventare un esperto sessuologo per tutti i suoi compagni di liceo. Poco prima dell’emergenze Covid-19, la serie è stata rinnovata per una terza stagione a data da destinarsi.